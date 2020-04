Un incendio all’alba ha distrutto il ristorante-pizzeria Il Ranch nella zona di Bitritto. Il locale è andato quasi de tutto distrutto e sono in corso le indagini per capire le natura del rogo.

I danni maggiori hanno riguardato le cucine e la parte del locale che ospitava le sale al chiuso ma tutto il fabbricato è stato posto sotto sequestro. Indagano i carabinieri. Il ristorante era chiuso da settimane per le restrizioni per l’emergenza coronavirus. Il ristorante era molto frequentato dalle famiglie soprattutto per la presenza anche di animali da fattoria.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.