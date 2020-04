Salgono a 41 i contagiati ad Altamura, comune da 70mila abitanti in provincia di Bari. Lo ha annunciato durante una diretta Facebook il sindaco Rosa Melodia: “Purtroppo il numero delle persone contagiate sta aumentando in maniera considerevole. Siamo arrivati a 41 casi, comprese le 4 persone decedute”.

Tra le vittime c’è il Sovraintendente Capo della Polizia Locale, Felice Lomurno. “Eravamo tutti affezionati a lui – commenta Melodia -. È morto sul lavoro, ha contratto il virus per strada per lottare contro quelle persone che non vogliono rispettare le regole. Comportiamoci con responsabilità sociale”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.