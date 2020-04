“Abbiamo assunto 750 persone nel personale sanitario” per l’emergenza coronavirus, lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano durante una videoconferenza stampa convocata per presentare il nuovo piano ospedaliero. Delle 750 assunzioni, 81 riguardano medici e 482 infermieri, le altre assunzioni riguardano figure diverse.

“Queste assunzioni – ha proseguito Emiliano – hanno reso necessario di collocare negli alberghi il personale per tutelarlo maggiormente. Ovviamente noi non possiamo obbligare nessuno a non tornare a casa, ma a chi vorrà potrà usufruire degli alberghi che la Regione metterà a disposizione”. Sempre in tema di personale, il direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, rispondendo ad una domanda, ha aggiunto che a tutte le Asl è stato dato mandato di “prorogare i contratti a tempo determinato a tutti coloro che sono in scadenza”.

