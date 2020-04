“E’ prematuro modificare le disposizioni previste nel decreto governativo”. Lo ha detto il professore Pierluigi Lopalco, coordinatore scientifico della task force regionale pugliese per l’emergenza coronavirus, durante la videoconferenza convocata assieme al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per presentare il nuovo piano ospedaliero.

Il professore Lopalco, rispondendo ad una domanda sulla circolare ministeriale che autorizza le passeggiate genitori-figli, ha aggiunto: “Il livello di attenzione deve essere altissimo in Puglia e nel Sud Italia, noi siamo seduti su una polveriera. Siamo in situazione di massima allerta, allentare ora questa attenzione potrebbe essere un po’ rischioso. Dobbiamo restare in casa il più possibile”.

