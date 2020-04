L’imprenditore italo-americano Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo (in passato interessato ad acquistare il Bari calcio) ha donato 10mila dollari (oltre 9.000 euro) al Comune di Toritto per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. L’iniziativa di solidarietà nasce dal voler sostenere l’amministrazione comunale del paese d’origine della moglie, Gaetana Labianca.

Ne dà notizia l’amministrazione del comune barese su web. «Il contributo del sig. Tony Di Piazza, che tra l’altro è anche vice presidente del Palermo calcio, servirà a fronteggiare i bisogni di varia natura provocate dalla diffusione del virus e acquistare, in parte, mascherine e altri beni di protezione e in parte, in quota maggiore, per il sostegno alle famiglie bisognose della comunità torittese. Il Sindaco, Pasquale Regina, insieme all’Amministrazione Comunale ringrazia immensamente il gesto del sig. Tony Di Piazza assicurando che la somma devoluta a favore del Comune di Toritto verrà utilizzata esclusivamente per far fronte all’emergenza Covid-19»

