Aumentano ogni giorno i casi ad Altamura: si è arrivati a 45 contagiati di cui quattro morti. Lo annuncia il sindaco Rosa Melodia. “Stiamo lavorando – spiega – alla definizione dei criteri per l’accesso ai contributi messi a disposizione dal Governo, per le persone che in questo momento hanno più bisogno del nostro supporto e della nostra tutela. Il presidente del Consiglio Conte ha annunciato la proroga fino al 13 aprile delle misure di contenimento. È il tempo delle responsabilità di ognuna ed ognuno di noi. Potete collaborare in unico modo: restando a casa e rispettando le regole”.

