Il sindaco di Mola di Bari, Giuseppe Colonna, con apposita ordinanza, ha disposto nuovi orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio che svolgono servizio essenziale, come da Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Da oggi, 4 aprile al 13 Aprile 2020, gli esercizi commerciali al dettaglio faranno orario continuato dalle ore 8.00 alle 19.30. Le Farmacie potranno rimanere aperte al pubblico secondo quanto disposto con delibera del Consiglio Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e BAT del 21.03.2020. Quindi, senza variazioni rispetto agli orari in corso.

Il Sindaco dispone, inoltre, nelle domeniche del 5 aprile 2020 e 12 aprile, e per lunedì 13 aprile:

la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio aventi titolo allo svolgimento delle attività, incluse le rivendite di tabacchi. È fatta eccezione per farmacie, edicole e distributori di carburanti che si atterranno agli orari a ai turni di apertura e chiusura previsti per i giorni festivi.

la sospensione delle attività di commercio di generi alimentari (frutta secca, olive, frutta e verdura), nonché di raccolta di prodotti spontanei della terra, svolte su area pubblica in posteggi fuori mercato individuati nel piano commerciale.

“Queste ulteriori misure restrittive – dichiara il sindaco Colonna- servono a scoraggiare le uscite di casa non strettamente necessarie. Faccio nuovamente appello al senso di responsabilità di tutti. Per fermare la pandemia da Covid-19, in questo momento, serve solo questo: restare a casa e rispettare le regole per evitare di contagiarsi e diffondere il contagio”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.