Serrati controlli anche oggi in città e in periferia da parte anche della polizia locale. Sanzionato un uomo perché da Ceglie era diretto verso San Giorgio alla ricerca di una pescheria per comprare la “frutta di mare”.I controlli, predisposti dal Prefetto e Questore, continueranno nelle prossime ore, domani e nei prossimi giorni.

