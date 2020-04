“La violenza è sempre inaccettabile. Lo é qualsiasi forma di violenza contro le donne. Nelle ultime ore in rete sono circolate immagini di una violenza inaudita di un uomo contro una donna, una violenta aggressione avvenuta in strada, a Bari. Immagini brutali, inaccettabili”. L’assessore al Welfare Francesca Bottalico ha pubblicato un post per aiutare le donne vittime di violenza a denunciare.

Ha colpito infatti molto la decisione di una 23enne picchiata in strada dal convivente pregiudicato che non ha voluto sporgere denuncia.

“In questo giorno di rinascita voglio rivolgere il mio pensiero a tutte le donne vittime di violenza della nostra città, nella speranza che ciascuna possa rinascere ed attivare il proprio percorso di uscita da una situazione di violenza – continua Bottalico –

Noi ci siamo e non vi lasciamo sole: il Centro Antiviolenza dell’Assessorato al Welfare è più che mai attivo in questi giorni di emergenza sanitaria per tutelare e proteggere le donne”.

Se sei vittima contatta:

☎️chiamando il numero nazionale 1522

☎️il numero verde del Cav di Bari 800 202330

☎️scrivendo via sms o via whatsapp al numero o scrivendo in privato sulla pagina Centro Antiviolenza Bari

