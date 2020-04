Un neonato di 8 mesi è stato azzannato e ucciso da un cane corso. La tragedia ieri sera a Tricase, in provincia di Lecce. L’incidente si e verificato intorno alle 20 in una abitazione del comune salentino.

Il piccolo trasferito in ospedale è arrivato in condizioni disperate. Vani i tentativi dei sanitari di salvargli la vita. Indagini sono in corso. Il cane è stato posto sotto la sorveglianza del servizio veterinario della Asl di Maglie

