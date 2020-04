«La violenza non è mai giustificabile e non deve essere mai accettata. Non può esserci amore dietro una violenza. Perché, semplicemente, la violenza è il contrario dell’amore. Spero quella ragazza trovi il coraggio di ribellarsi e di denunciare quell’uomo violento, allontanandolo dalla sua vita». Lo ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, a proposito della violenta aggressione avvenuta per strada a Bari da parte di un uomo nei confronti della sua giovane compagna.

A quanto si è appreso, infatti, con la polizia la donna ha minimizzato l’episodio documentato in un video girato da un residente nella zona, rifiutando di denunciare l’uomo. La polizia ha comunque applicato la normativa sul «Codice rosso» che dispone le misure per tutelare le vittime di violenza domestica e di genere.

