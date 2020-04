Per i lavoratori agricoli a tempo determinato e stagionali agricolo, limitatamente alle lavorazioni generiche e semplici non richiedenti requisiti professionali, la prevista sorveglianza sanitaria avrà validità annuale e consentirà al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici.

E’ quanto previsto nel maxiemendamento al decreto Cura Italia, già approvato dal Senato, in attesa di essere, a breve,licenziato dalla Camera. Una battaglia che Confagricoltura ed in particolare Confagricoltura Bari hanno portato avanti, con forza,ottenendo il risultato prefissato. Sino ad oggi, infatti, i lavoratori stagionali erano obbligati ad effettuare una nuova visita medica ad ogni cambio di datore di lavoro e questo comportava ovviamente costi aggiuntivi per le imprese. Con questo emendamento si raggiunge finalmente una semplificazione e sburocratizzazione e l’efficentamento del comparto primario,commenta con soddisfazione il Presidente di Confagricoltura Bari Michele Lacenere.

