Dal 9 al 13 aprile, la protezione civile nazionale ha consegnato alla Regione Puglia oltre 1 milione di mascherine chirurgiche, 138.650 mascherine Ffp2, 2.650 camici, 540 tute, 272mila bende Montrasio, 25mila guanti, 9mila tamponi e 9mila reagenti. Lo comunica il dirigente della protezione civile regionale, Mario Lerario.

I dispositivi sono stati consegnati attraverso dei voli svolti dall’Aeronautica militare, dalla guardia di finanza, guardia costiera ed Esercito. I materiali sono stati trasportati a cura dell’Esercito nei depositi di transito, per l’immediata distribuzione alle strutture sanitarie pugliesi. La protezione civile regionale comunica inoltre che finora sono arrivati in totale 88 ventilatori per terapie intensive e 62 per terapia subintensiva: 16 dalla protezione civile nazionale e 46 da donazioni private.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.