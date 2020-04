Incidente stradale sul lungomare di Bari. Nel pomeriggio, di quest’oggi 20 aprile, la polizia locale ha segnalato l’impatto tra una automobile e il marciapiede che separa la battigia dalla carreggiata a San Giorgio, precisamente sulla litoranea Giovine antistante al lido Il Trullo.

Dopo l’impatto immediato l’intervento degli agenti di polizia locale per procedere ai rilievi in quel tratto di strada reso più scivoloso a causa della pioggia. Non si registrano feriti, nonostante l’auto si sia completamente distrutta. La polizia locale invita a prestare attenzione.

