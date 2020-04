Sette città accumunate da un solo obiettivo: uscire dall’emergenza coronavirus. Con questo tema si incontreranno domani 21 aprile, alle 19, in live streaming – una sorta di task force a distanza tra sindaci – che vedrà in diretta Antonio Decaro, primo cittadino di Bari e presidente Anci, insieme a Ada Colau (Barcellona), Giorgio Gori (Bergamo), Bill De Blasio (New York), Gergely Karacsony (Budapest). A coordinare gli interventi ci sarà Brando Benifei, membro del parlamento europeo al fianco di Frans Timmermans, primo vice presidente commissione europea.

Per affrontare il Covid-19 sembra sempre più necessaria una strategia globale. Dalla Grande Mela, nuovo epicentro della pandemia (134mila casi positivi e oltre 10mila decessi su 8 milioni di popolazione). A Barcellona, capitale della Catalogna in cui sono stati superati i 4mila decessi da coronavirus. Fino a Bergamo, città da 120mila abitanti con più di 100mila contagi e 12.213 morti, al centro dell’ondata pandemia in Italia. Bari, il capoluogo della Puglia, appare tra i capoluoghi meno colpiti: 215 casi in totale.

“Apprezziamo lo sforzo del governo, una iniezione di 3 miliardi di euro, una cura per le città. Ma queste risorse rischiano di essere comunque insufficienti rispetto al calo delle entrate che noi sindaci stimiamo in circa 5 miliardi di euro. Pur, quindi, riconoscendo un significativo sforzo, abbiamo chiesto e ottenuto un tavolo di monitoraggio per tenere sotto controllo le perdite dei Comuni che dipenderanno dai tempi del lockdown”, la recente dichiarazione del presidente dell’Anci, Decaro.

