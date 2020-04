Dopo cinque giorni di seguito si ferma il calo dei malati per coronavirus. Gli attualmente positivi sono 106.103, 256 in più rispetto a ieri. Sabato c’era stato un calo di 680 malati. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

Sono salite a 26.644 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 260 in un giorno. E’ il dato più basso registrato da oltre 40 giorni: il 15 marzo, infatti, ci furono 368 morti in 24 ore mentre il giorno prima se ne registrarono 175.

Ieri l’aumento era stato di 415. Sono 64.928 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.808. L’aumento ieri era stato di 2.622. (ansa)

