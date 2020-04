Scuole chiuse fino alla fine dell’ anno. Lo ribadisce il premier Giuseppe Conte. “il ministro Azzolina sta lavorando per fare ripartire le scuole a settembre nel miglior modo possibile. Gli esami di Stato saranno fatti in presenza personale. E anche i concorsi per i nuovi docenti si svolgeranno”.

“Per le famiglie, riproporremo bonus baby sitter e congedi straordinari – continua Conte – Cercheremo di creare un circuito di solidarietà per aiutare le famiglie”, ha aggiunto Conte.

