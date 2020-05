Sono 163 i positivi a Bari città e ci sono altre 52 persone in isolamento. Secondo i dati della Prefettura ( che tengono in considerazione anche dei contagi avvenuti nelle residenze per anziani) è Carrassi il quartiere con maggiori contagi. Se ne registrano 21 e 5 persone in isolamento.

Seguono San Girolamo con 20 casi e 4 in isolamento ( qui è presente la residenza per anziani Villa Giovanna), il Libertà con 19 casi e 8 in isolamento, il San Paolo con 19 casi e 4 in isolamento. Dodici i casi a Carbonara con 5 in isolamento, 6 a Japigia con 3 in isolamento, 6 a Madonnella con uno in isolamento, 14 a Palese, San Pasquale 10 casi con 3 in isolamento, Santo Spirito 4 casi e 9 in isolamento, Poggiofranco 6 casi e 3 in isolamento, Picone 4 casi e uno in isolamento, Marconi tre casi, Loseto tre casi , Bari Vecchia quattro casi e 2 in isolamento, Torre a Mare 3 casi e uno in isolamento, Ceglie tre casi e due in isolamento, Murat 6 contagi e uno in isolamento. I dati fanno riferimento alla situazione a Bari fino al 6 maggio.

