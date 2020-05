L’annuncio è del sindaco Antonio Decaro. Il Comune ha deciso di stanziare 6 milioni di euro per la ripartenza delle attività commerciali. “Ho sempre detto – spiega Decaro – che una volta che ripartiva il commercio, ripartiva anche la città. Abbiamo deciso di mettere a disposizione questo fondo da 6 milioni di euro per distribuire ai commercianti un finanziamento a fondo perduto di 1500 euro per la ripartenza”. A giorni sarà pubblicato il bando. “Comunicheremo i codici ateco di chi potrà fare domanda – continua Decaro – ottenere i fondi sarà semplicissimo. Arriveranno direttamente sul conto corrente del richiedente. Si tratta di un aiuto che abbiamo definito “alza serranda” per permettere la ripartenza”.

Ok all’aumento anche degli spazi per i tavolini. “Oggi ho firmato la delibera per l’occupazione del suolo pubblico – continua Decaro – sarà possibile ottenere quindi gratuitamente fino al 50 per cento in più di spazi per tavolini e sedie davanti ai locali con una semplice comunicazione al Municipio. Con le norme sul distanziamento sociale molti locali si vedranno dimezzato l’attuale spazio occupato. Noi glielo aumentiamo. Siamo disponibili anche a chiudere strade per consentire nuove autorizzazioni e abbiamo chiesto di fare saltare la procedura della Sovrintendenza”. Anche piazze quindi vincolate come piazza Massari potranno essere utilizzate. Inoltre la Tosap sarà gratuita nell’ampliamento. “Ho chiesto al Governo – conclude Decaro – di non fare pagare la tosap ai commercianti nei mesi in cui sono stati chiusi”.

