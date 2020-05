Termoscanner, mascherine per i dipendenti e barriere sui tavoli se chi si siede non è congiunto. Un team di professori delle Università pugliesi ha elaborato e consegnato al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, un manuale per la ripartenza in sicurezza. Un volume di 147 pagine in cui vengono indicate le procedure suggerite dagli esperti per ripartire nei vari settori, dal commercio al turismo.

Per bar e ristoranti sono previsti termo-scanner e dispositivi di protezione individuali per i dipendenti. L’ingresso dei clienti deve essere pianificato tramite prenotazione per evitare assembramenti sia all’esterno sia all’interno della struttura; le feste devono essere limitate ad un numero massimo di 6-10 membri. Il numero può variare in base alla dimensione del locale ma deve, ad ogni modo, garantire la distanza sociale indicata. Gli esperti suggeriscono di incentivare nei bar e obbligare nei ristoranti al pagamento mediante carta di credito o contactless oppure online; di utilizzare menu digitali scaricabili sul proprio smartphone; di sistemare pannelli in plexiglass sui tavoli se i clienti non sono congiunti. Ed ancora: interventi sugli impianti di climatizzazione e ventilazione meccanica; utilizzo di barriere in plexiglass appoggiate sul (o davanti al) bancone, in modo tale da creare uno schermo tra barista e cliente e tavoli posizionati rispettando la distanza interpersonale di almeno 1, 8 metri.

