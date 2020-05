“E’ ovvio che in questo momento le prenotazioni sono scarse, ma colgo l’occasione per dire a chi vuole venire in Puglia a fare le proprie vacanza che prenotare non significa che la vacanza si svolgerà ma ci aiuta a capire più o meno quale sarà la presenza da gestire”.

E’ l’invito lanciato dal governatore pugliese, Michele Emiliano, durante la trasmissione Cento città su Rai Radio Uno. Emiliano ha proseguito spiegando che la Regione ha intenzione di “rilanciare il turismo locale”. “E’ evidente – ha spiegato – che i pugliesi dovranno aiutare i pugliesi. Questa è la stagione in cui bisogna andare a fare turismo regionale per dare una mano”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.