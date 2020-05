“Siamo sconvolti”. “Ciao grande uomo”. “Riposa in pace”. Dino Gagliardi era un punto di riferimento per i quartieri San Girolamo e Fesca e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto. Gagliardi, proprietario dell’omonimo minimarket e panificio in via Bellezza, è morto all’età di 56 anni a causa di un malore improvviso. Lascia una moglie e tre figlie.

Oggi don Alessandro della parrocchia di Gesù di Nazareth ha deciso di trasmettere il funerale (aperto solo a 15 persone a causa delle restrizioni per il coronavirus) in diretta via Facebook. E centinaia sono le persone che hanno seguito da casa la celebrazione. In molti hanno voluto assistere alla cerimonia anche da fuori i cancelli della chiesa.

“Dino era il volto del pane quotidiano – ha detto nell’omelia don Alessandro – è il segno della vita di un quartiere, di una comunità. Sono quelle relazioni che segnano la quotidianità di una vita. Era un uomo generoso, era un suo tratto distintivo”. Fuori gli amici e conoscenti hanno aperto uno striscione con la scritta “Il Signore con se vuole solo i number one. Continua a fare del bene da lassù. Ciao Dino du fuurn”.

Anche la redazione di Borderline24 porge le più sentite condoglianze alla famiglia Gagliardi.

