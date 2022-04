“Al quartiere San Paolo si è tornati a sparare, due episodi in poco tempo. Certo, oggi, sono due eventi, ma i processi sociali che li hanno prodotti hanno una storia lunga. Questi processi sono il frutto dell’ abbandono del nostro quartiere e delle sue marginalità”. A parlare in un lungo post su Facebook è il presidente del municipio III, Nicola Schingaro, in merito alla sparatoria al San Paolo, per la quale la polizia ha già arrestato il prresunto responsabile

“Sono processi che, a causa della crisi sanitaria e sociale, hanno visto un peggioramento negli ultimi anni – spiega Schingaro – Come presidente e come studioso riconosco e sottolineo il fatto che tali processi hanno potuto svilupparsi per le mancate risposte della politica ai problemi della popolazione del quartiere (e non solo di questo quartiere) e quindi la politica si deve assumere la responsabilità di proporre e sviluppare soluzioni. Mi assumo la responsabilità di individuare concrete azioni per farlo e spero che questo sia fatto a tutti i livelli istituzionali. Per inaridire il terreno sotto i piedi delle mafie, non bastano solo le politiche basate su repressione e controllo, seppur talvolta necessarie. Così come, non bastano da sole le pur utili politiche di welfare messe attualmente in campo, a sostegno delle fragilità. Al loro fianco, occorrono politiche di welfare strutturali e di ampio respiro. C’è bisogno del lavoro per offrire ai giovani una prospettiva di normalità”.