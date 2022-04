Grande festa per il ritorno del Bari in serie B oggi 6 aprile a partire dalle ore 18 in una via Pasubio chiusa al traffico e riempita dei colori bianco rossi. L’evento è stato organizzato dall’associazione La Formica, dall’as Giovanni Tiberini 1908 e dal II municipio. Centinaia di persone hanno accolto i giocatori del Bari ed ex calciatori che hanno fatto la storia del Bari. Presenti delegazioni di diverse società sportive della città. Anche via Lattanzio è stata addobbata a festa con bandiere bianco rosse. (Foto facebook)

