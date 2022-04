Con una tesi su un caso clinico di “peritonite nella dialisi peritoneale e insolvenza nella cura olistica del rene”, si è svolta stamane, presso il Polo Universitario di Barletta, sede decentrata dell’Università degli Studi di Foggia, la prima sessione di laurea in presenza, dopo mesi di stop per esigenze legate al Covid.

“Siamo tutti contenti della ripresa delle sessioni di laurea in presenza – afferma la prof.ssa Flavia Indrio, presidente del Corso di Laurea in Infermieristica e presidente della odierna commissione di laurea – la Laurea in infermieristica offre grandi opportunità di realizzazione professionale e ci auguriamo che possa essere scelta con sempre maggiore consapevolezza”.

“Sbloccando finalmente le lezioni in presenza anche la vita universitaria assume un altro significato – spiega il sostituto rappresentante del MIUR e presidente del Corso in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, prof. Giuseppe Gugliemi – stiamo facendo un grande lavoro qui a Barletta: tutti gli iscritti al Corso sono stati già opzionati dalle varie strutture del territorio, a dimostrazione della grande richiesta che c’è delle professioni sanitarie con una prospettiva certa di lavoro per tanti giovani”.

A laurearsi in infermieristica con 110 e lode un giovane 29enne, Gaetano Fiore, che ha discusso con successo la sua tesi davanti alla commissione presieduta dalla prof.ssa Flavia Indrio. “Sono davvero felice di aver raggiunto questo traguardo – ha commentato emozionato il neo dott. Fiore – ed anche contento perché la sessione di laurea si è svolta alla presenza dei miei amici e familiari. Spero di poter professionalmente mettere in pratica gli insegnamenti acquisiti qui a Barletta e ringrazio di cuore il prof. Massaro, relatore della mia tesi, e tutta la commissione di laurea”.