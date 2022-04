Non c’è dubbio che via Sparano sia il salotto di Bari. Il centro dello shopping e il cuore pulsante della città. Ma quanto costa avere un locale in una via così tanto prestigiosa? I prezzi d’affitto, come prevedibile, sono davvero elevati. Non solo per i locali commerciali, ma anche per le case. Vediamo cosa è emerso dalla nostra indagine, svolta con le più note agenzie immobiliari della città.

Il primo annuncio che ci ha incuriosito dice così: “Prestigioso locale nel salotto cittadino. In via Sparano, principale via della citta, disponibile locale commerciale di 80 metri quadrati, angolare, completamente ristrutturato, volte alte 5 metri, presente un bagno”. Il costo mensile è di 14 mila euro. In questo caso, è corretto specificare, che si tratta di un negozio nel pieno centro della strada.

Se ci spostiamo di qualche metro più in là, verso la fine della via, quindi verso piazza Umberto, i costi scendono, ma non di molto. Possiamo quindi affittare un “locale commerciale in ottimo stato di 230 mq al piano strada con 2 ampie vetrine con ottima visibilità e sottostante ampio deposito di 240 metri quadrati”. Il prezzo è di 10mila euro mensili, ma “si intende però oltre l’Iva”, specifica l’annuncio.

A pochi passi da via Sparano si legge su un altro annuncio: “In prestigioso stabile ad alta visibilità, proponiamo in locazione locale commerciale, due vetrine, metratura complessiva di circa 150 mq. Altezza volte 5,10 metri”. Qui si richiedono 8mila euro, ma “l’immobile è da ristrutturare”. Quindi all’affitto bisogna aggiungere le spese per rimetterlo a nuovo.

Come è facile prevedere questi costi sono davvero impossibili da sostenere per chi vuole svolgere un’attività commerciale privatamente. E proprio da qui nasce la trasformazione che ha subito via Sparano negli ultimi anni. Nella via fulcro dello shopping, infatti, marchi storici del commercio barese hanno dovuto dire addio ai loro punti vendita, soprattutto per fronteggiare la crisi e appunto gli altissimi costi dei fitti.

Costi che solo le multinazionali possono permettersi. Ed ecco quindi che compaiono le vetrine di Prada, H&M, Zara, Sephora e Benetton per citare solo alcuni marchi che hanno preso possesso della strada simbolo dello shopping barese.

Lo stesso vale per le case. La scelta è ampia ma comunque sempre costosa. Si tratta comunque della zona più centrale della città. Si va da un appartamento di 65 mq a 1.200 euro al mese, ma si riesce a trovare anche un alloggio da 40 mq a 650 euro. E’ giusto in questo caso dire che abbiamo visto appartamenti finemente ristrutturati e nuovi. (foto repertorio)

