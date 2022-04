La campagna vaccinale nel Barese ha raggiunto 3 milioni e 25.324 dosi somministrate. E’ quanto emerso dal report settimanale della Asl. Delle dosi somministrate, 1 milione e 122.132 sono prime dosi, 1 milione e 85.236 seconde e 815.031 terze dosi, oltre a 2.925 quarte dosi.

Le coperture vaccinali sono attestate su livelli ottimali sia rispetto ai residenti over 12, al 94%, sia con riguardo al target dai 5 anni in poi (92%), fasce d’età entrambe vaccinate con doppia dose. La Asl ha sottolineato che la vaccinazione anti-Covid, a partire dai 12 anni, prevede una schedula costituita da 3 dosi, tale da consentire la massima efficacia protettiva del vaccino. L’invito è quello di effettuare la terza dose “senza indugio” a tutti coloro per i quali è prevista.

Per la vaccinazione, spiegano ancora dalla Asl “si può tranquillamente accedere senza prenotazione negli hub vaccinali attivi oppure nelle farmacie, sparse su tutto il territorio, che garantiscono questo servizio gratuitamente”. In totale, l’86,3% dei residenti di Bari e provincia con età pari o superiore a 12 anni ha già provveduto a vaccinarsi con la dose “booster”, con una adesione particolarmente consistente nella fascia degli over 50 (92%) e un picco tra gli ultraottantenni (96%). Margini di crescita permangono nella quota di popolazione più giovane, in particolare nei gruppi 12-19 anni, con il 69% di copertura “booster”, poi quella dei 20-29 anni (79,5%) e infine 30-39 (81,4%).

