Questa mattina si è svolto un pic nic comunitario nel parco Gargasole, al quartiere Carrassi di Bari. Una festa dedicata soprattutto ai più piccoli, che hanno trascorso la mattinata nell’area verde all’interno dell’ex caserma Rossani sempre più un punto di riferimento per tante associazioni e volontari.

Oltre a una grande frittata di asparagi appena raccolti, si è ripetuta la attività nell’orto, oltre alla ludoteca itinerante con giochi in legno fatti a mano. Poi una lunga serie di attività legate alla tradizione, come il salto alla corda di gruppo o le sfide con le biglie. Immancabile lo spettatolo di giocoliera e bolle di sapone, con la novità dei writers per colorare le recinzioni. Nel video in basso c’è anche un’altro momento, il concerto con flauto e arpa di due giovani studentesse baresi.

