“La costruzione dei nuovi ospedali ha bisogno del nostro monitoraggio continuo. Per il Monopoli-Fasano il problema consiste nel rischio di non rispettare la data di fine lavori, ossia il 25 aprile 2023, se la media di maestranze occupate non supererà le attuali 139”. E’ quanto dichiarato da Fabio Amati, presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione.

“Anche l’ospedale di Taranto ha qualche problema – ha sottolineato Amati – la fine lavori inizialmente prevista per il 24 gennaio del 2022 è slittata al 10 agosto 2022. Allo stato il problema più grande, però, è la mancata provvista di 105milioni per l’acquisto di arredi e attrezzature. Per l’ospedale di Maglie-Melpignano c’è l’inciampo imprevisto di una verifica d’anomalia nella gara di progettazione, che si spera possa essere conclusa entro questa settimana. Per l’ospedale di Andria, invece, si spera che nel giro di qualche giorno l’Asset possa comportare le attività di verifica, compresa quella attinente al maggior costo dell’opera rispetto alla disponibilità finanziaria. Su tutti i nodi problematici la Commissione sarà comunque riconvocata nelle prossime settimane” – ha evidenziato specificando che si tratta di problemi di natura diversa rispetto ai nuovi ospedali di Monopoli-Fasano e Taranto.

Per il primo, entrando nel dettaglio, a causare problemi c’è la questione della insufficiente presenza di maestranze, in media 139, giudicata non esaltante dalla direzione lavori con riferimento alla data di conclusione dei lavori prevista per il 25 aprile 2023. A questo di deve aggiungere “la circostanza dei continui aggravi di spesa, deliberati all’unanimità con due provvedimenti dal Comitato consultivo tecnico, allo stato quantificati in euro 7.881.912 per la prima determina e euro 677.152,01 per la seconda determina, per un totale di euro 8.559.064,01” – ha sottolineato Amati.

Per il secondo, invece, la previsione di fine lavori, prevista per il 10 agosto 2022, è stata prorogata con la perizia di variante del 7 marzo 2022, atto con cui è stato inoltre liquidato un importo aggiuntivo pari a euro 12.217.955,58, aggiornando l’importo contrattuale complessivo a euro 134.616.250,44. Allo stato risultano iscritte, inoltre, 4 riserve per un importo di euro 3.403.871,09, dopo la cancellazione di 19 ulteriori riserve avvenuta con il riconoscimento di una somma pari a euro 5.496.501,13 a titolo di caro materiali. “Su questi ulteriori costi – ha detto Amati – abbiamo comunque chiesto tutta la documentazione, al fine di sottoporla all’analisi della sezione Lavori pubblici della Regione”.

Per quanto riguarda il nuovo ospedale di Taranto, il problema più rilevante, ad oggi, risulta essere l’acquisto di arredi e attrezzature, questo per via dell’assenza del finanziamento di 105milioni, senza il quale non si potrà partire. “Per quanto riguarda invece il nuovo ospedale di Maglie-Melpignano – ha detto infine Amtati – si attende la verifica di anomalia sulla proposta classificatosi al primo posto della graduatoria: il procedimento dovrebbe concludersi entro la settimana. Per l’ospedale di Andria, infine, si attende la verifica Asset sul progetto e la congruità dei maggiori oneri per euro 150milioni, portando il costo complessivo dell’opera a euro 250milioni” – ha concluso.

Foto repertorio

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.