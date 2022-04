Da questa mattina un escavatore è all’opera nell’area dove sorgerà uno spazio ludico in via Tomasicchio, in prossimità della confluenza con il waterfront di San Girolamo. Sono ripresi infatti i lavori necessari per riqualificare l’area, incolta e priva di qualsiasi finitura verde o di arredo urbano, allo stato attuale lievemente inclinata, e ottenere una superficie piana su cui eseguire una pavimentazione in gomma antitrauma, dove saranno posizionate le attrezzature ludiche per i più piccoli. Si tratta di altalene, scivoli e strutture da gioco multiple.

Lungo il perimetro dei tre lati dell’area verranno inoltre realizzati dei muretti di contenimento che avranno una conformazione ergonomica così da essere utilizzati anche come sedute – a uno o due livelli, tipo gradinata – dalle famiglie che potranno stazionarvi senza perdere d’occhio i propri figli. L’intervento prevede anche la realizzazione di un sistema di pubblica illuminazione e sorveglianza oltre che la piantumazione di nuovo verde, alberi e arbusti che andranno a circoscrivere il perimetro della pavimentazione.

“Sono veramente soddisfatto di questo risultato, raggiunto grazie ad una collaborazione molto proficua tra Comune di Bari e Municipio III – commenta il presidente del Municipio Nicola Schingaro -. E, soprattutto, sono parecchio contento perché finalmente l’estate prossima le bambine e i bambini del quartiere avranno a disposizione quest’area socio-ludico-aggregativa dove giocare e vivere la loro socialità”. L’intervento ha un importo complessivo di 250 mila euro.

