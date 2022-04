Al centro della riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi nel corso della mattinata odierna, presieduto dal prefetto Antonia Bellomo, il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo in ambito autostradale, stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale in vista del prevedibile incremento dei flussi di traffico e di viaggiatori durante le prossime festività di Pasqua, del 25 aprile e I° maggio.

Particolare attenzione nei controlli sarà rivolta in area portuale aeroportuale, nelle stazioni ferroviarie di maggiore afflusso, lungo gli assi viari che portano alle località e zone residenziali sulle fasce costiere e interne di maggiore richiamo turistico e verso i luoghi di ritrovo. Stringente sarà la verifica del rispetto dei limiti di velocità e il contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di alcool e droga.

La Polizia Metropolitana e la Polizia Locale è stata sensibilizzata a dare il massimo supporto sulle strade provinciali ed extraurbane interessate dal notevole aumento del transito di veicoli per gite fuori porta.

La società Autostrade ha comunicato la rimozione temporanea dei cantieri nei giorni delle festività, mentre l’ANAS, in considerazione dei lavori in corso sulla SS 16, all’altezza di Polignano a Mare, si è impegnata a contribuire nell’attività di controllo, garantendo il pronto intervento di competenza sulla rete stradale di proprietà, per consentire la fluidità della circolazione d’intesa con la Polizia Stradale. Tutte le componenti delle Forze Polizia Statali e della Polizia Locale in campo hanno assicurato il massimo impegno a garanzia della mobilità delle persone durante queste prime festività dopo la cessazione dello stato di emergenza da covid – 19.

Presenti all’incontro i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, i Dirigenti della IX^ Zona di Polizia di Frontiera, dei Compartimenti di Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, il Dirigente Generale e il Comandante della Polizia locale del Comune di Bari, il Comandante della Polizia Metropolitana, i rappresentanti della ASL di Bari, del servizio 118, del Compartimento ANAS e della Società Autostrade.

