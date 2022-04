Una sanzione per un grattino scaduto ed è scattata l’aggressione. E’ accaduto ieri in via Melo, nel pieno del centro cittadino. Un ausiliario della sosta dell’Amtab mentre faceva un giro di controllo tra le auto parcheggiate, ha sanzionato una vettura. La reazione del multato è stata immediata: pima qualche parola pesante poi ha colpito l’uomo con un casco sulla testa.

“Piena solidarietà ed auguri di pronta guarigione al dipendente Amtab, ausiliario della sosta, aggredito ieri sera in via Melo mentre era in servizio – scrive in una nota il consigliere di opposizione del Comune di Bari Michele Picaro. Ancora una volta – prosegue – assistiamo ad episodi di violenza nella nostra città. Appare paradossale che altre Regioni, in cui episodi di violenza siano rari, abbiano approvato una Legge Regionale che riconosce l’attività di verifica e controllo degli ausiliari della sosta a quello di polizia amministrativa, equiparandone il ruolo a quello di pubblico ufficiale. Eppure, da anni i sindacati molto sensibili al tema della sicurezza dei dipendenti Amtab hanno chiesto di poterli dotare di body cam e, per l’appunto, di riconoscergli – conclude – l’incarico di polizia amministrativa.

