“Il grande Gennaro – ricorda Peppino Milella – scelse di aprire la propria attività negli anni della trasformazione del nostro quartiere, con il suo saper fare le pizze si contraddistingueva dalla massa”.

“Mancherai ad una intera comunità – continua Milella – per la tua serietà, per il tuo amore e la passione per il tuo lavoro e per il quartiere. Hai sopportato gli anni più bui della storia di Fesca e San Girolamo senza mai mollare un attimo. Ora che stavi iniziando a ricevere le tue meritate soddisfazioni il Signore ha avuto bisogno di te al suo fianco, si perché il Signore con se vuole solo gente buona e lavoratrice. Buon Viaggio Gennaro Perlino”. (foto facebook)