Il sindaco di Bari Antonio Decaro conferma il ritorno dei turisti in città. “Approfittando delle condizioni meteorologiche, che pare siano in peggioramento, possiamo scegliere di restare in città in questo lungo weekend e di mescolarci con i tantissimi turisti che sono tornati a riempire le strade di Bari”.

“Si può fare una passeggiata tra le vie dello shopping o visitare una delle tante mostre presenti nei diversi contenitori culturali – continua Decaro -. C’è la mostra “Banksy realismo capitalista”, allestita all’interno del Teatro Margherita, aperta tutto il giorno, nel Museo Civico Bari possiamo visitare la mostra fotografica “Bari, storie e frammenti” del maestro Uliano Lucas, aperta oggi e domani.

“Ancora, abbiamo la mostra fotografica di Aurelio Amendola nel Castello Svevo, e a qualche decina di metri troverete il Bastione di Santa Scolastica con la sua collezione di reperti archeologici e la mostra “Ritratti di Cinema” di Antonietta De Lillo, un viaggio fotografico nella Mostra del Cinema di Venezia durante gli anni 80; il museo sarà aperto solo la mattina sia a Pasqua, sia a Pasquetta”.

“E ancora proseguendo sul lungomare trovate la Pinacoteca Metropolitana di Bari Corrado Giaquinto, un luogo che pochi conoscono ma che vi assicuro vi sorprenderà”, conclude Decaro.

