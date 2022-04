“Il Fratino è tornato. Sono state deposte anche le prime uova che a breve si schiuderanno. Bisogna quindi fare molta attenzione a non schiacciarle quando si viene nel tratto di costa da Torre Quetta a San Giorgio”.

Lo scrive sui social l’assessore Pietro Petruzzelli: “Ecco perché oggi insieme ai volontari di Litorali, che ringrazio per l’impegno, abbiamo posizionato delle transenne per proteggere i primi 3 nidi.

Fate attenzione anche che i vostri amici a 4 zampe non vadano in quest’area. È importante. Non lasciateli senza guinzaglio. La presenza del Fratino, ormai lo sapete bene, significa eccellenza della qualità dell’acqua e dell’ambiente quindi è nostro dovere proteggerlo e fare in modo che torni sempre qui a nidificare”.

La presenza del fratino è indice di una corretta conservazione della costa, infatti la FEE – Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale) ha riconosciuto nella sua presenza uno dei parametri per l’attribuzione della bandiera blu. Negli ultimi anni sulla spiaggia di ciottoli di Torre Quetta, verso il lido Il Trullo, questa specie trovò un ambiente ideale per nidificare.

