Le orecchiette fatte in casa, tra i vicoli della città vecchia, sono ormai un simbolo per i turisti che giungono a Bari. Così dopo il successo sui social network, anche l’edizione serale del Tg1 ha dedicato un servizio ieri, 16 aprile, intervistando la signora Nunzia all’arco basso.

“Ecco le regine dei vicoli di Bari vecchia, arte semplice ma solo in apparenza”, è il racconto del giornalista Giuseppe Rizzo, che ha provato pure a cimentarsi con la pasta fatta a mano. I gesti di Nunzia, grazie ai social, arrivano in giro per il mondo. E alcuni turisti intervistati su Rai1 raccontano che hanno scelto dal Libano il capoluogo pugliese proprio per assistere alla realizzazione delle bontà culinarie.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.