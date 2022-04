Molti sono i cittadini che lamentano l’attenzione dell’amministrazione barese concentrata solo sulle vie centrali di Bari e la scarsa cura invece nei confronti delle zone più periferiche. “Speriamo che ci sia una rinascita anche per il nostro quartiere Carrassi – si legge nella denuncia – e soprattutto chi può agisca perché non è possibile questo degrado culturale, sociale e umano. Le immagini si commentano da sé. Sono stanco di vedere belle aiuole di fronte al Petruzzelli ed erbacce su corso Benedetto Croce, la povera gente dormire per strada e inutili esseri far defecare i propri cani sui marciapiedi”.

“Il Comune ha colpa”, spiega un altro cittadino. “Pochi controlli e pochi verbali e tanto degrado sui marciapiedi, nelle cui fessure cresce erba. Il Comune cosa fa per il degrado dei nostri marciapiedi? Di certo fa tanto su corso Cavour. Noi chiediamo poco. Quanto meno un marciapiede dignitoso”. “È la vigilanza che manca – si lamenta un altro residente di Carrassi – e la inciviltà diffusa è dovunque”.

(foto Facebook)

