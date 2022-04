Lunghe code in tangenziale, in particolare nella zona tra Poggiofranco e Santa Caterina, in direzione nord. E’ quanto sta accadendo in queste ore.

Probabilmente, segnalano alcuni cittadini sul posto, per via di un mezzo fermo a causa di avaria. Il traffico, attualmente, è congestionato e si cammina a passo d’uomo. Si consiglia di effettuare un percorso alternativo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.