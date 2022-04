Weekend a sorpresa delle amiche di Federica Pellegrini per l’addio al nubilato della campionessa di nuoto. La destinazione è stata la Puglia, per la precisione Polignano. Venerdì sera hanno cenato in uno dei ristoranti del comune barese immortalando i vari momenti su Instagram. Il soggiorno in un resort della Valle d’Itria. Il matrimonio con Matteo Giunta è previsto per agosto.

