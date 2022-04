Ecco piazza Redentore, nel quartiere Libertà, da poco ristrutturata e resa pedonale, ma nonostante i cartelli di divieto (sistemati lo scorso 11 ottobre) auto e scooter transitano tranquillamente a tutte le ore del giorno e della notte.

A quanto pare, e secondo quanto mostrano le diverse segnalazioni che riceviamo in redazione, il divieto di accesso non viene per nulla rispettato. Un residente della zona anche oggi esprime il suo dissenso e si pone la domanda: “Ma le telecamere funzionano o no? Come mai non vengono fatte multe e questa cattiva abitudine di percorrere la piazza in auto non viene debellata?” I cittadini sono tra l’altro preoccupati della sicurezza “pari a zero” in una piazza che dovrebbe essere pedonale.

Si ricorda che sul sagrato della chiesa non è, tra l’altro, possibile giocare a pallone, scorrazzare con i monopattini elettrici (che transitavano a velocità non adeguata al contesto stradale) e con scooter che mettevano a rischio i pedoni in attraversamento e persone che in quel luogo si ristorano o socializzano. Quello del Comune era un tentativo di restituire ai residenti un luogo di aggregazione sicuro e adatto alle famiglie. “Ma senza controlli la piazza è terra di nessuno”, concludono i residenti.

