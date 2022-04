Due bambini, uno di Monopoli e l’altro di Fasano, sono stati ricoverati nelle scorse ore nel reparto di pediatria dell’ospedale San Giacomo di Monopoli dopo aver mangiato delle uova di cioccolato e del pollo cotto male. Accertata la diagnosi della salmonella.

Entrambi hanno sei anni. Il primo pare abbia mangiato un ovetto di cioccolato mentre l’altro del pollo probabilmente cotto male. I sintomi avvertiti da entrambi sono febbre e diarrea emorragica. L’ospedale di Monopoli ha segnalato i casi al Ministero e all’ufficio igiene territoriale.

In corso verifiche anche per individuare eventuali correlazioni con l’allarme lanciato in tutta Europa dalla Ferrero sul rischio salmonella su alcuni prodotti realizzati nello stabilimento del Belgio, poi chiuso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.