Ci sono cartoni, buste chiuse alla meno peggio. Il tutto appoggiato al muro. E poi ci sono erbacce che sbucano dalle radici degli alberi. Siamo in via Mogadiscio, nel quartiere Marconi e qui c’è una piccola discarica a cielo aperto. La denuncia arriva dai residenti del quartiere che attendono che la strada venga liberata al più presto. E non solo: anche che qualcuno si preoccupi della manutenzione del “verde” pubblico.

