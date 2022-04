Ennesimo atto vandalico nel centro di Bari. A segnalarlo a Borderline24 è un lettore che scrive: “Stamattina abbiamo ritrovato questa nuovissima Punto Evo in questa situazione in pieno centro in via Quintino Sella. Nessuno é al corrente di quello che é avvenuto a parte qualcuno che asserisce che all’una di notte é stato sentito un forte rumore di frantumazione di vetri. Noi residenti continuiamo a subire danni ormai quotidiani a vetture ed esercizi commerciali per furti di davvero scarso valore”.

“Non si era mai registrata una frequenza del genere in passato in questo quartiere. I pattugliamenti notturni delle forze dell’ordine – prosegue – risultano purtroppo inefficienti. Solo durante il lockdown, Bari é sembrata davvero una città in cui si poteva contare sulla presenza delle nostre forze dell’ordine. Ci sono però speranze che il responsabile dell’atto venga individuato grazie alle telecamere di video sorveglianza presenti in quella strada con la speranza – conclude – che venga applicata una pena esemplare”.

