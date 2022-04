L’olio pugliese è pronto ad orbitare nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, sulla quale sarà presente l’astronauta Samantha Cristoforetti. A darne notizia è la Regione Puglia, con un post pubblicato sui social.

“In questa missione, in particolare, abbiamo un motivo d’orgoglio in più – scrivono – AstroSamantha ha scelto di portare con sé sulla ISS un’eccellenza pugliese: un olio, un Racioppo cultivar coratina, che ha scelto personalmente come “bonus food”, a integrazione della sua dieta standard” – hanno sottolineato specificando che si tratta di motivo di orgoglio, ma anche crescita e sviluppo.

Il Racioppo è una delle 4 varianti di olio extravergine italiano approdate sull’ISS. “Sarà in rappresentanza delle 533 varietà che rendono unico il nostro Paese – proseguono – un’opportunità offerta dall’Agenzia spaziale italiana con il coinvolgimento del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Crea), di Coldiretti e Unaprol (il Consorzio Olivicolo Italiano). Sapevamo di avere un olio “stellare”. AstroSamantha ce l’ha confermato. Buona permanenza fra le stelle” – hanno concluso. Foto Facebook Regione Puglia

