Giovedì 28 aprile alle 12.30 si terrà, nella sala conferenze dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia (Lungomare Nazario Sauro n.45/47 a Bari), la presentazione ufficiale del “Presidio Slow Food della cozza nera tarantina” al quale hanno aderito decine di mitilicoltori tarantini.

A presentare l’iniziativa è il Presidio Slow Food della cozza nera tarantina, nell’ambito di “ReMar Piccolo: natura e tradizioni per rivivere il mare”, progetto realizzato dal Comune di Taranto.

Nell’occasione sarà presentato il ‘Disciplinare tecnico’ del “Presidio Slow Food della cozza nera tarantina” che, per la prima volta, definisce le procedure per la produzione della cozza nera tarantina, con determinati standard che garantiscono la qualità e la tracciabilità del prodotto e, al contempo, prevedono il rispetto dell’ecosistema mediante una maggiore attenzione alla produzione dei rifiuti e procedure per limitare l’impatto ambientale. Il disciplinare disegna, soprattutto, una moderna impresa di mitilicoltura ecosostenibile attenta all’ambiente.

All’evento interverranno, con una rappresentanza delle decine di imprenditori della mitilicoltura tarantina che hanno già aderito al “Presidio Slow Food della cozza nera tarantina” accettandone il disciplinare tecnico: l’assessore regionale all’Agricoltura e Risorse e Industria agroalimentari, il commissario prefettizio straordinario del Comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio, il presidente Slow Food Puglia, Marcello Longo, il direttore generale Slow Food Italia, Serena Milano, insieme a Magda di Leo dell’Istituto di Ricerca sulle Acque CNR – Taranto e Catia Bastioli, amministratore delegato Novamont.

