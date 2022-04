Salta il progetto di Flavio Briatore di inaugurare un lido super lusso in Puglia. Non solo, la Finanza ha anche chiesto le carte. Lo racconta il quotidiano La Repubblica. L’imprenditore aveva deciso di aprire a Savelletri un locale sul modello degli stabilimenti già avviati in Toscana: il Twiga Beach Club a Forte dei Marmi e a Marina di Pietrasanta.

Aveva immaginato un ambiente riservato a pochi clienti, quelli cioè che possono permettersi di spendere qualche centinaio di euro per una giornata di mare. La scelta di Savelletri non era casuale: si trova vicino a Fasano dove ci sono molte strutture di lusso già avviate, è inserita nei circuiti internazionali e quindi attrae turisti facoltosi. Ma non se ne farà nulla. Almeno per il momento.