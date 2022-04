Novità su cosa verrà deciso riguardo alle mascherine al chiuso dall’1 maggio. Le mascherine pare che non saranno più obbligatorie dentro bar, ristoranti e negozi e allo stadio. Ma dovrebbero restare obbligatorie, almeno per tutto maggio, nei luoghi di lavoro, sui mezzi di trasporto, a scuola, in cinema, teatri e sale da concerto, in ospedali ed Rsa.

I contagi in Italia restano alti e il governo ha scelto ancora la via della prudenza. Per questo il Consiglio dei ministri approverà un emendamento al decreto legge del 24 marzo scorso che traccia la road map di uscita dall’emergenza e che è attualmente in discussione alla Camera.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.