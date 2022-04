Si va verso un nuovo allentamento delle misure anti Covid. A partire da domani, primo maggio, entrano infatti in vigore le nuove disposizioni previste dall’ordinanza varata lo scorso 28 aprile dal Ministero della Salute.

Si tratta di disposizioni meno restrittive che riguardano nello specifico le mascherine e il green pass. Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda le mascherine, resta obbligatorio l’utilizzo della Ffp2 sui mezzi di trasporto e per gli spettacoli e gli eventi sportivi al chiuso. Obbligo di mascherina (anche chirurgica) a scuola, negli ospedali e nelle Rsa. Cade invece l’obbligo di mascherina, pur restando raccomandato, negli altri luoghi al chiuso, siano essi pubblici o aperti al pubblico.

Per quanto riguarda il green pass, resta obbligatorio per le visite negli ospedali e nelle Rsa. Non sarà più obbligatorio mostrare la certificazione verde invece per tutte le altre attività e servizi come ad esempio ristorazione, spettacoli al chiuso, trasporti, uffici pubblici, e attività sportive. Per quanto riguarda gli ingressi dall’estero resta obbligatorio il green pass base che si può ottenere sia con tampone, sia con guarigione e vaccinazione. Da domani, infine, non sarà più necessario compilare il modulo di localizzazione del passeggero.

Foto repertorio

