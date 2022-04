Il lido a sud di Bari, Torre Quetta, è stato ufficialmente consegnato dal Comune ai nuovi gestori che, negli scorsi giorni, hanno anche firmato i contratti di affidamento di sette degli otto chioschi: entro la metà del mese di maggio il lido potrebbe finalmente riaprire alla cittadinanza.

Ce n’è per tutti i gusti in vista di quella che sarà un’estate di ripartenza, dopo due anni di chiusura: dalla pizza di Enzo e Ciro, alla cucina del Joy’s Pub, sino ai prodotti di mare dell’osteria di Prontochef, ma anche From, Fat smike braceria e cocktail bar, come il Riva Beach e il Mood beach.

La nuova Torre Quetta, che sarà gestita dall’Ati formata da Gruppo Ideazione Srl, Cube Comunicazione Srl e La Lucente Spa (aggiudicatari del bando del Comune per tre anni), porterà avanti diverse attività proprio con l’obiettivo di riempire il vuoto di cui quello spazio si è colmato per troppo tempo. Non solo gastronomia, anche sport e attività ludiche. In cantiere ci sono infatti diverse attività, tra queste quelle sportive, con l’implementazione delle attività fitness e l’organizzazione di tornei grazie alla presenza dei campi da pallavolo, ma anche un campo estivo per i più piccoli. Ma non è finita qui.

Nel programma dei nuovi gestori c’è anche l’idea di creare un deposito dove si potranno noleggiare sdraio, oltre ad un’area sicurezza con box portavalori per permettere a chi sosterà di farlo in totale sicurezza. Di fatto, l’Ati, ha preso possesso del lido solo negli scorsi giorni, pertanto i lavori sono solo al principio. L’intento è quello di andare avanti, giorno dopo giorno, senza tralasciare nulla, neanche uno spazio per gli amanti dei cani, per il quale però è ancora presto per fare progetti.

Per il parcheggio sono già stati avviati i lavori per sistemazione dell’area ad esso dedicata. Le tariffe saranno quelle di sempre: tre euro per la giornata intera, due euro per il solo pomeriggio. Non si esclude però la possibilità di tariffe free per i primi venti minuti per agevolare chi vorrà andare a Torre Quetta solo per un caffè al volo.

Al Comune, intanto, spetta il compito di ultimare gli interventi di sistemazione della spiaggia che riguardano nel dettaglio i pontili, ma anche la linea di costa danneggiata dalle mareggiate invernali. L’intento è quello di aprire per la metà del mese di maggio con l’obiettivo finale di tenere aperto il lido tutto l’anno, approfittando delle belle giornate tipiche del territorio.

Foto repertorio

