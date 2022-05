Dopo lo stop imposto dalla pandemia Covid, è ripartita il 29 aprile la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour Banca del Cuore 2022 che porterà ‘sotto casa’ degli italiani, esami e screening per conoscere lo stato di salute del proprio cuore. Per i prossimi 7 mesi, da aprile a novembre, un Jumbo Truck appositamente allestito tornerà a fare tappa nel cuore di oltre 34 città dal Nord al Sud Italia.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, permette di offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening cardiologico completo e gratuito che comprende esame elettrocardiografico e screening aritmico; stampa dell’elettrocardiogramma; screening metabolico. A tutti coloro che afferiranno al Truck verrà consegnata una BancomHeart personale, una card che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie assunte, agli stili di vita e a tutti gli esami eseguiti.

“Nonostante l’alta prevalenza, le malattie cardiovascolari sono in gran parte prevenibili attraverso l’adozione di stili di vita sani”, spiega Michele Gulizia, presidente della Fondazione per il Tuo cuore e ideatore del Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Banca del Cuore. “Tra i fattori di rischio modificabili -a aggiunge – vi sono il diabete, che se non correttamente controllato può favorire l’aterosclerosi e possibili danni multisistemici, l’ipercolesterolemia, bassi valori ematici di HDL, l’ipertensione arteriosa, la sedentarietà e il fumo di sigaretta”. Il Truck Tour Banca del Cuore 2022, conclude, “ci consente di arrivare nelle piazze delle principali città, dove attivamente, dal 2016, svolgiamo questo screening gratuito, che fino a oggi ci ha permesso di distribuire oltre 50.600 BancomHeart ad altrettanti cittadini e di salvare molte vite”.

